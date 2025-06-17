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Cihat Yaycı’dan dikkat çeken uyarı: FETÖ’ye dikkat!

Cihat Yaycı’dan dikkat çeken uyarı: FETÖ’ye dikkat!

Emekli Tümamiral ve akademisyen Cihat Yaycı, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yaycı, bu operasyonlarda kullanılan istihbaratın kaynağının kamuoyunda tartışma konusu olduğuna dikkat çekti.

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Yaycı, söz konusu gelişmelerin Türkiye açısından da ciddi dersler barındırdığını ifade ederek, “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet kurumlarından tamamen temizlenmemiş olması hâlinde, benzer bir savaş senaryosunda çok büyük bir güvenlik zafiyeti yaşanabileceğini” vurguladı.

FETÖ ile mücadele sürdürülmeli

İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının, devlet içinde kripto unsurların oluşturabileceği tehdidi bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Yaycı, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Cihat Yaycı paylaşımını, “Allah Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni hainlerden koruyup kollasın” temennisiyle tamamladı.

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