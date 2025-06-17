Trump'dan son dakika açıklaması: İran hava sahasının tam kontrolünü sağladık!

İsrail ve İran arasındaki savaşla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Artık İran hava sahasının tam kontrolüne sahibiz.' dedi.

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İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından günler geçti ancak karşılıklı saldırılar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump da savaşla ilgili çarpıcı açıklamalarına bir yenisi daha ekledi.

TRUMP: İRAN HAVA SAHASINI KONTROL EDİYORUZ

Trump, "Artık İran semalarının tam kontrolüne sahibiz. Bol miktarda teçhizatları vardı ama hiçbir şey Amerikan yapımı "şeylerden" daha iyi olamaz. Bunu ABD'den daha iyi yapan yok." dedi.

Savaşın başlamasından bu yana ABD güçlerinin sahaya inmediğini dile getiren Trump'ın açıklamasında 'biz' diye bahsetmesi dikkatlerden kaçmadı.

'HAMANEY'İN NEREDE SAKLANDIĞI BİLİYORUZ AMA ŞİMDİLİK ONU ORTADAN KALDIRMAYACAĞIZ'

ABD Başkanı Trump, Hamaney'in yerini bildiklerini belirterek, "(İran lideri Hamaney) Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik" dedi.