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Kız arkadaşı ile tartıştı sonrası felaket! Gözaltına alındı

Kız arkadaşı ile tartıştı sonrası felaket! Gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını darbeden şüpheli gözaltına alındı.

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İddiaya göre, ilçede bir eğlence mekanında çalışan S.T. (44) ile erkek arkadaşı K.G. arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı.

Kız arkadaşının eğlence mekanında çalışmasını istemediği gerekçesiyle büyüyen tartışmada K.G, S.T'yi darbetti.

S.T'nin fenalaştığını fark eden K.G, arkadaşını ilçedeki özel hastaneye götürdü. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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