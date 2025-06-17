Devlet Bahçeli’nin Meclis kürsüsüne dönüşü yine ertelendi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sağlık sorunları nedeniyle 28 Ocak’tan bu yana katılmadığı partisinin grup toplantısını bu hafta da gerçekleştirmedi. Bayram sonrası kürsüye döneceğini söyleyen Bahçeli, bugünkü toplantıya da gelmedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak’tan bu yana sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı partisinin TBMM grup toplantısına bu hafta da gelmedi. Bayram öncesinde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından "Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah" diyen Bahçeli, bu sözlerine rağmen bugün düzenlenmesi beklenen grup toplantısına katılım sağlamadı.

MHP’nin haftalık grup toplantısı, planlandığı gibi saat 10.00’da yapılmadı. Meclis’teki son görüntüsünde 27 Mayıs’ta DEM Parti heyetiyle görüşmek üzere Meclis'e gelen Bahçeli, çıkışta gazetecilere yaptığı kısa açıklamada grup toplantılarına döneceğini ima etmişti.