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Gazze’de can kaybı 55 bin 493’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 55 bin 493’e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 493’e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, sadece son 24 saatte 61 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yardım dağıtım noktalarında ölenlerin sayısının ise 397’ye çıktığını açıkladı.

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Gazze Şeridi’nde İsrail’in aylardır süren bombardımanı can almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 55 bin 493’e, yaralı sayısının ise 129 bin 320’ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlık, son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 61 kişinin cenazesinin ulaştığını, bunlardan 6’sının daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğunu açıkladı. Yaralı sayısının ise 397 olduğu belirtildi.

Ayrıca İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi tek taraflı olarak bozmasından bu yana ölen Filistinli sayısının 5 bin 194, yaralı sayısının ise 17 bin 279 olduğu aktarıldı.

Yardım dağıtım bölgelerindeki ölümler de artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in bu noktalara yönelik saldırılarının sürdüğünü ve bugüne kadar yardım noktalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 397’ye, yaralı sayısının ise 3 bin 31’e çıktığını duyurdu.

Açıklamada, bu sabah itibarıyla yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere 59 cenazenin ulaştığı, 200’den fazla yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail'in saldırıları hem cephe hattında hem de insani yardım alanlarında sivilleri hedef almaya devam ediyor.

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