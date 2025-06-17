İmamoğlu duruşmasında ses ve görüntü kaydına soruşturma

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu’nun dün yapılan duruşması sırasında kanuna aykırı ses ve görüntü kaydı alanlar ve sosyal medyada yayanlar hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Dün görülen duruşmada İmamoğlu'nun mahkeme salonunda çekilen fotoğraf ve videoları da ortaya çıkmış ve sosyal medyada paylaşılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'ta yer alan habere göre Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yapılan duruşma sırasında sanık İmamoğlu'nun ses ve görüntülerini yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi ve kişiler hakkında re'sen soruşturma başlattı.