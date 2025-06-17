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İspanya AB'yi İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı

İspanya AB'yi İsrail'e silah ambargosu uygulamaya çağırdı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail-İran gerilimine dair yaptığı açıklamada, bölgede tansiyonun düştüğüne dair bir işaret olmadığını belirtti. “Bu füze alışverişini durduralım” diyen Albares, AB’ye İsrail’e silah ambargosu uygulama çağrısında bulundu.

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ile İran arasında devam eden karşılıklı saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bölgede gerilimin azaldığına dair herhangi bir işaret görmediğini söyledi. Albares, AB'ye İsrail'e silah ambargosu uygulama çağrısı yaptı.

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Bloomberg TV’ye konuşan Albares, taraflara çağrıda bulunarak, “Bu füze alışverişini durduralım” dedi.

Albares, krizin derinleşmesini önlemek için diplomatik çözüm yollarının yeniden devreye alınması gerektiğini vurguladı. “Nükleer dosya üzerindeki müzakerelere yeniden başlanmalı” ifadelerini kullanan İspanyol bakan, Avrupa Birliği’ni de sürece daha etkin bir rol üstlenmeye davet etti.

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