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Duruşmada son sözünde 'pişmanım' dedi! 2 yaşındaki bebeği...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Duruşmada son sözünde 'pişmanım' dedi! 2 yaşındaki bebeği...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 yaşındaki bebeği darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan bakıcı kadına, 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

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Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bebeğin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık H.K. (63) ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden bağlandı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi.

Sanık, "Çocuğa karşı eziyet" suçundan önce 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2 yıl 7 aya indirdi.

Ayrıca sanığın tahliyesine karar verildi.

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