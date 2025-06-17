BIST 9.356
DOLAR 39,40
EURO 45,64
ALTIN 4.290,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbul'un 3 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbul'da terfi merkezi ve isale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nün bazı mahallelerine, yarın saat 10.00'dan saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek.

Abone ol

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında bakım, onarım ve montaj çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 10.00'dan saat 22.00'ye kadar su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Büyükçekmece ilçesinde Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih mahalleleri. Esenyurt ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis mahalleleri. Beylikdüzü ilçesinde Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil ve Cumhuriyet mahalleleri."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe taraftarının isteği gerçek oluyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi
Foto Galeri Fenerbahçe taraftarının isteği gerçek oluyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tarım ÜFE’de yıllık artış yüzde 29’a yaklaştı
Tarım ÜFE’de yıllık artış yüzde 29’a yaklaştı
Migros, uzun vadeli ulusal kredi notunu 'AAA (tr)' olarak korudu
Migros, uzun vadeli ulusal kredi notunu 'AAA (tr)' olarak korudu
LCW'den karne dönemi için hediye alternatifleri
LCW'den karne dönemi için hediye alternatifleri
Türk Telekom'a numara taşıma yoğun ilgi
Türk Telekom'a numara taşıma yoğun ilgi
Kuveyt Türk, 'En Yenilikçi 50 İK Lideri' listesinde yer aldı
Kuveyt Türk, 'En Yenilikçi 50 İK Lideri' listesinde yer aldı
Aile hekimlerinde yeni düzenleme! Ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu, ödeme nereye yapılacak?
Aile hekimlerinde yeni düzenleme! Ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu, ödeme nereye yapılacak?
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan KAAN açıklaması
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan KAAN açıklaması
İsrail, İran saldırıları sonrası Batı Şeria'da günlük yaşamı felç etti
İsrail, İran saldırıları sonrası Batı Şeria'da günlük yaşamı felç etti
Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası 19 Haziran'da faizi açıklayacak beklenti...
Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası 19 Haziran'da faizi açıklayacak beklenti...
Cevdet Yılmaz'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin açıklama: Küresel sonuçlar doğuracak
Cevdet Yılmaz'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin açıklama: Küresel sonuçlar doğuracak
Trump'tan ateşkes için adım! İki kritik ismi Tahran'a gönderiyor
Trump'tan ateşkes için adım! İki kritik ismi Tahran'a gönderiyor
Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken enflasyon mesajı
Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken enflasyon mesajı