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Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası 19 Haziran'da faizi açıklayacak beklenti...

Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası 19 Haziran'da faizi açıklayacak beklenti...

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası 19 Haziran 2025 perşembe günü faiz kararını açıklayacak. 23 ekonomistin katıldığı anketle Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklenti ortaya çıktı. Piyasaların ve ekonomistlerin faiz kararına ilişkin beklentisi bir değişlik olmayacağı yönünde.

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AA Finans'ın TCMB'nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

MB Faiz kararı ne olacak? 
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası 19 Haziran'da faizi açıklayacak beklenti... - Resim: 0Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu. Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.

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