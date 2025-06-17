Kazakistanlı genç 1 milyonda 1 görülen hastalığı Türkiye'de yendi

Kazakistan’da akut lösemi tanısıyla İstanbul’a gelen 21 yaşındaki Azamat Iltyzyr, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucu 1 milyonda 1 görülen nadir bir lenfoma türüne sahip olduğunu öğrendi. Uygulanan tedavi ve öz kardeşinden yapılan kök hücre nakli sayesinde sağlığına kavuşan genç hasta, bugün spor yapıyor, çalışıyor ve hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

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21 yaşındaki Azamat Iltyzyr için hayat, Kazakistan’dan gelen Akut lösemi tanısıyla altüst oldu. Kazakistan’daki lösemi teşhisinin ardından umut arayışıyla Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne başvuran Azamat, burada hayatını değiştiren bir gerçekle yüzleşti. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda, genç adamın aslında çok nadir görülen bir lenfoma türüne sahip olduğu ortaya çıktı. Doğru teşhis, Azamat için yeni bir umut kapısı araladı. Yoğun kemoterapi süreci ve en büyük kahramanı olan 7 yaşındaki öz kardeşinden yapılan kök hücre nakli sayesinde, genç Azamat sağlığına kavuştu.

TEDAVİYE HIZLI YANIT ALINDI

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Leylagül Kaynar, bu şaşırtıcı durumu şöyle açıklıyor: “Azamat bize geldiğinde genel durumu kötüydü, yüksek ateşi vardı. Dalak ve karaciğeri oldukça büyüktü. Kazakistan'da akut lösemi tanısı konmuştu ancak değerlendirmemiz sonucunda hastamızın çok nadir görülen bir lenfoma türüne sahip olduğunu saptadık. Bu hastalığın seyri ve tedavisi lösemiden tamamen farklıydı. Toplamda 4 kür immunoterapi eşliğinde hastaya özel kemoterapi tedavisi uyguladık ve bu tedaviyle hastalık tamamen kontrol altına alındı. Ancak hastalığın nüksetmemesi için bir sonraki adım kök hücre nakliydi. Hastamızın büyük kardeşleri uyumlu çıkmadı ama 7 yaşındaki küçük kardeşi tam uyumlu çıktı. Ailenin ve çocuğun onayları alındıktan sonra nakil işlemini gerçekleştirdik. Bugün naklin üzerinden 29 ay geçti ve hastamız sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.”

“TEDAVİDEN SONRA HAYATIM NORMALE DÖNDÜ”

Kazakistanlı Azamat Iltyzyr, hastalık sürecini ve iyileşme yolculuğunu şu sözlerle anlattı: “İlk olarak Almatı’da 39 - 40 derece ateşim bir hafta boyunca düşmedi. Sonra Astana’ya geçtim, orada hastaneye yattım ama ateşim yine düşmedi. Tanı konulduktan sonra Türkiye’ye geldim. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne geldiğimde üç-dört gün içinde ateşim düştü. 1 milyonda 1 görülen nadir bir lenfoma türüne sahip olduğunu öğrendim. Tedavi başladı ve 4 kür kemoterapi aldım. Ardından öz kardeşim bana donör oldu. O zaman 7 yaşındaydı. Şimdi hiçbir şikâyetim yok, yavaş yavaş spor yapmaya başladım, çalışıyorum. Beni kendi evladı gibi gördüler, herkese teşekkür ederim.”