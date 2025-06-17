BIST 9.341
DOLAR 39,37
EURO 45,59
ALTIN 4.287,30
HABER /  SAĞLIK

Kazakistanlı genç 1 milyonda 1 görülen hastalığı Türkiye'de yendi

Kazakistan’da akut lösemi tanısıyla İstanbul’a gelen 21 yaşındaki Azamat Iltyzyr, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucu 1 milyonda 1 görülen nadir bir lenfoma türüne sahip olduğunu öğrendi. Uygulanan tedavi ve öz kardeşinden yapılan kök hücre nakli sayesinde sağlığına kavuşan genç hasta, bugün spor yapıyor, çalışıyor ve hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Abone ol

21 yaşındaki Azamat Iltyzyr için hayat, Kazakistan’dan gelen Akut lösemi tanısıyla altüst oldu. Kazakistan’daki lösemi teşhisinin ardından umut arayışıyla Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne başvuran Azamat, burada hayatını değiştiren bir gerçekle yüzleşti. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda, genç adamın aslında çok nadir görülen bir lenfoma türüne sahip olduğu ortaya çıktı. Doğru teşhis, Azamat için yeni bir umut kapısı araladı. Yoğun kemoterapi süreci ve en büyük kahramanı olan 7 yaşındaki öz kardeşinden yapılan kök hücre nakli sayesinde, genç Azamat sağlığına kavuştu.

Kazakistanlı genç 1 milyonda 1 görülen hastalığı Türkiye'de yendi - Resim: 0

TEDAVİYE HIZLI YANIT ALINDI

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Leylagül Kaynar, bu şaşırtıcı durumu şöyle açıklıyor: “Azamat bize geldiğinde genel durumu kötüydü, yüksek ateşi vardı. Dalak ve karaciğeri oldukça büyüktü. Kazakistan'da akut lösemi tanısı konmuştu ancak değerlendirmemiz sonucunda hastamızın çok nadir görülen bir lenfoma türüne sahip olduğunu saptadık. Bu hastalığın seyri ve tedavisi lösemiden tamamen farklıydı. Toplamda 4 kür immunoterapi eşliğinde hastaya özel kemoterapi tedavisi uyguladık ve bu tedaviyle hastalık tamamen kontrol altına alındı. Ancak hastalığın nüksetmemesi için bir sonraki adım kök hücre nakliydi. Hastamızın büyük kardeşleri uyumlu çıkmadı ama 7 yaşındaki küçük kardeşi tam uyumlu çıktı. Ailenin ve çocuğun onayları alındıktan sonra nakil işlemini gerçekleştirdik. Bugün naklin üzerinden 29 ay geçti ve hastamız sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.”

Kazakistanlı genç 1 milyonda 1 görülen hastalığı Türkiye'de yendi - Resim: 1

 “TEDAVİDEN SONRA HAYATIM NORMALE DÖNDÜ”

Kazakistanlı Azamat Iltyzyr, hastalık sürecini ve iyileşme yolculuğunu şu sözlerle anlattı: “İlk olarak Almatı’da 39 - 40 derece ateşim bir hafta boyunca düşmedi. Sonra Astana’ya geçtim, orada hastaneye yattım ama ateşim yine düşmedi. Tanı konulduktan sonra Türkiye’ye geldim. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne geldiğimde üç-dört gün içinde ateşim düştü. 1 milyonda 1 görülen nadir bir lenfoma türüne sahip olduğunu öğrendim. Tedavi başladı ve 4 kür kemoterapi aldım. Ardından öz kardeşim bana donör oldu. O zaman 7 yaşındaydı. Şimdi hiçbir şikâyetim yok, yavaş yavaş spor yapmaya başladım, çalışıyorum. Beni kendi evladı gibi gördüler, herkese teşekkür ederim.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
SGK Emekli ve memur Temmuz 2025 zammı netleşti! Öğretmen polis zamlı maaşı
Foto Galeri SGK Emekli ve memur Temmuz 2025 zammı netleşti! Öğretmen polis zamlı maaşı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
“Maskeli, şapkalı insanlara dikkat edin” İran'da Mossad alarmı!
“Maskeli, şapkalı insanlara dikkat edin” İran'da Mossad alarmı!
Mehmet Akif Ersoy İsrail'i anlattı 'Sarı Öküz'ü vermeyecekti Müslümanlar
Mehmet Akif Ersoy İsrail'i anlattı 'Sarı Öküz'ü vermeyecekti Müslümanlar
Sınır kapılarında yaz alarmı! Ticaret Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı
Sınır kapılarında yaz alarmı! Ticaret Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı
Altın fiyatları daha da yükselir mi düşer mi? Bankacılık devinden altın alarmı
Altın fiyatları daha da yükselir mi düşer mi? Bankacılık devinden altın alarmı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı
Selçuk Tepeli Now TV'den gönderildi! Ayrılık sebebine bakın
Selçuk Tepeli Now TV'den gönderildi! Ayrılık sebebine bakın
Pezeşkiyan: Her saldırıya aynı sertlikte karşılık veririrz
Pezeşkiyan: Her saldırıya aynı sertlikte karşılık veririrz
Sivas'ta kene kaynaklı bir ölüm daha! 7 çocuk annesiydi...
Sivas'ta kene kaynaklı bir ölüm daha! 7 çocuk annesiydi...
Kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü, başka bir İETT otobüsüne çarptı
Kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü, başka bir İETT otobüsüne çarptı
İstanbul'un ilk lüks butik AVM'si olan Prestige Mall kapanıyor
İstanbul'un ilk lüks butik AVM'si olan Prestige Mall kapanıyor
7 yıldır aranan FETÖ zanlısı İshak Uysal tutuklandı! Roketsan'dan sorumluymuş
7 yıldır aranan FETÖ zanlısı İshak Uysal tutuklandı! Roketsan'dan sorumluymuş
Fernando Muslera'nın yeni takımından alacağı maaş herkesi şaşırttı
Fernando Muslera'nın yeni takımından alacağı maaş herkesi şaşırttı