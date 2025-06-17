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Fernando Muslera'nın yeni takımından alacağı maaş herkesi şaşırttı

Fernando Muslera'nın yeni takımından alacağı maaş herkesi şaşırttı

Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, Estudiantes ile anlaşmıştı. Muslera'nın yeni takımından alacağı maaş ortaya çıktı. Muslera yeni takımında Galatasaray'da kazandığının 3'te 1'ini kazanacak.

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Fernando Muslera'nın yeni takımı Estudiantes'ten kazanacağı maaş görenleri şaşkına çevirdi. Galatasaray'dan ayrılarak ailesiyle birlikte Güney Amerika'ya dönme kararı alan Muslera, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Galatasaray'ın kalesini 14 yıldır koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılardan yıllık 3,5 milyon Euro para kazanıyordu. Arjantin ekibi Estudiantes'e imza atan Muslera'nın yeni maaşı şaşırttı.

Fernando Muslera'nın yeni takımından alacağı maaş herkesi şaşırttı - Resim: 0

Estudiantes'e imza atan Muslera'nın Arjantin ekibinden aylık 90 bin dolar para kazanacağı yazıldı. Buna göre Muslera; Galatasaray'dan aldığının 3'te 1'ini kazanmış olacak.

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