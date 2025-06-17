İran Prensine Yahudi damat! Prenses İman Pehlevi bakın kiminle evlenmiş
Sürgündeki İran Kraliyet Ailesi'nden Prenses İman Pehlevi, Paris’te düzenlenen geleneksel ve modern unsurların birleştiği görkemli bir törenle evlendi. İran prensesisin evlendiği kişi Amerikalı Yahudi teknoloji yatırımcısı Bradley Sherman... Böylece Pehlevi Hanedanı, tarihinde ilk kez Yahudi kökenli bir aile üyesine kapılarını açtı. Peki kim bu Bradley Sherman...
İSRAİL'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte sürgündeki Pehlevi hanedanlığı yeniden gündeme geldi. İran Prensi Rıza Pehlevi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğü biliniyordu. Şimdi de hanedandan Veliaht Prens Rıza Pehlevi’nin ikinci kızı bir Yahudi damadı aileye soktu. Amerikalı teknoloji yatırımcısı Bradley Sherman, Yahudi asıllı.
İran'ın sürgündeki Prensesi İman Pehlevi, Paris'te düzenlenen bir törenle evlendi. Pehlevi ailesinin damadı Amerika'da doğan bir Yahudi milyarder.
İMAN PEHLEVİ KİMDİR
Prenses İman Pehlevi, İran’ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin torunu ve Veliaht Prens Rıza Pehlevi’nin ikinci kızı: 1993 yılında Washington D.C.’de doğdu. Michigan Üniversitesi’nde psikoloji ve iletişim eğitimi alan İman, halen New York’ta American Express’te üst düzey yöneticilik yapıyor. Sosyal medyada son derece az görünmesine rağmen, sürgündeki kraliyet ailesinin en görünür yüzlerinden biri olarak biliniyor.
Yahudi damat kimdir?
Amerika'nın Illinois eyaletinde, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bradley Sherman, Arizona Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra teknoloji ve e-ticaret alanında kariyer yaptı. Halihazırda ticari drone taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Matternet adlı şirkette "ortaklıklardan sorumlu başkan" olarak görev yapan Sherman, aynı zamanda teknoloji şirketi Aviato’da danışmanlık yapıyor.