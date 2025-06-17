İran Prensine Yahudi damat! Prenses İman Pehlevi bakın kiminle evlenmiş

İMAN PEHLEVİ KİMDİR

Prenses İman Pehlevi, İran’ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin torunu ve Veliaht Prens Rıza Pehlevi’nin ikinci kızı: 1993 yılında Washington D.C.’de doğdu. Michigan Üniversitesi’nde psikoloji ve iletişim eğitimi alan İman, halen New York’ta American Express’te üst düzey yöneticilik yapıyor. Sosyal medyada son derece az görünmesine rağmen, sürgündeki kraliyet ailesinin en görünür yüzlerinden biri olarak biliniyor.