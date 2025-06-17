Bakanlıktan, English Home'un ürünü için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) ünlü ev tekstili markası English Home'un çubuklu oda kokusunu ekledi. Ürünün piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.

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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) yeni bir ürün yayımlandı.

Ünlü ev tekstili markası English Home'un çubuklu oda kokusu yasaklandı.

Güvensizlik nedeni "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün iç ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır." olarak açıklandı.