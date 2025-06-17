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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni gözaltına alındı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, "yahya_kema5566" kullanıcı isimli sosyal medya hesabından Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Savcılık, bu tespitler üzerine şüpheli hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Şüpheli Kemalettin Gülen, polislerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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