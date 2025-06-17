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HABER /  DÜNYA

İsrail'de sahte mesaj paniği!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail'de sahte mesaj paniği!

İsrail'de cep telefonlarına gönderilen sığınaklarda terör saldırıları olabileceği yönündeki mesajların panik yaratmayı amaçlayan sahte mesajlar olduğu duyuruldu.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, vatandaşların telefonlarına gönderilen terör saldırıları olabileceği uyarısıyla sığınaklardan çıkmaları uyarısında bulunan mesajların sahte olduğunu açıkladı.

İsrail İç Cephe Komutanlığının gönderdiği uyarı mesajlarını taklit ettiği belirtilen sahte acil uyarı mesajında, “Sığınaklarda terör saldırısı olasılığı var. İkinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaktan kaçının.” ifadelerine yer aldı.

Öte yandan, İsraillilerin telefonlarına gönderilen gece saat 12’den itibaren benzinliklerde 24 saat boyunca yakıt satışı olmayacağı yönündeki mesajların da panik yaratmayı amaçladığı belirtildi.

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