G7 zirvesinden erken ayrılan ABD Başkanı Trump: Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli

İsrail-İran geriliminin iyice yükseldiği bir noktada ABD Başkanı Donald Trump, "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesini kullandı. Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan Trump, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdi.

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İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin Truth Social hesabından yeni bir açıklama yapan Trump, şunları kaydetti:

"İran, onlara imzalamalarını söylediğim anlaşmayı imzalamalıydı. Çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli."

G7 Liderler Zirvesi için Kanada'da bulunan Trump, son açıklamasında, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." ifadesine yer vermişti.

Acil toplantı talimatı

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak.

Trump, Durum Odası'nda bir araya geleceği Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacak.

Beyaz Saray: Müzakere ihtiyacının aciliyetini yansıtıyor

CNN'e konuşan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesine açıklık getirdi.

Yetkili, Trump'ın ifadesinin, İsrail-İran geriliminin yükseldiği bir dönemde İran'ın "masaya oturması ihtiyacının aciliyetini" yansıttığını savundu.

Trump'ın, Kanada'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesinde bulunduğunu hatırlatan yetkili, Trump'ın, gündeme dair ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer yetkililerden düzenli güncellemeler aldığını da sözlerine ekledi.