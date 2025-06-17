Birçok ülke vatandaşlarını İsrail'den tahliye ediyor

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların artmasıyla birçok ülke, vatandaşlarını İsrail’den tahliye etmek için kara ve deniz yollarıyla acil tahliye operasyonları başlattı. Almanya, Polonya, ABD, Litvanya, Rusya ve diğer ülkeler, farklı güzergâhlardan vatandaşlarını güvenli bölgelere taşıyor.

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İsrail-İran çatışmalarının şiddetlenmesiyle birlikte birçok ülke, vatandaşlarını İsrail’den tahliye etmek için operasyonlara başladı. Çatışmalar dördüncü gününe girerken, tahliyeler deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden, karayoluyla ise Ürdün ve Mısır sınırları kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Almanya, vatandaşlarını Ürdün’ün başkenti Amman üzerinden tahliye etmeyi planlıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı, çarşamba günü için charter uçuş ayarladığını ve bölgedeki vatandaşlarını ELEFAND kriz yönetim sistemine kayıt olmaya çağırdığını açıkladı. Şu an kayıtlı Almanya vatandaşlarının sayısı 4 bine yaklaşıyor.

Polonya ve Çekya da İsrail’den vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasında yer alıyor. Polonya, yaklaşık 200 vatandaşını otobüsle Ürdün’e, oradan da uçakla Varşova’ya taşıyor. Çekya ise vatandaşlarının Tel Aviv’deki büyükelçilikle iletişime geçmesini istiyor. Çekya basını, yaklaşık 70 kişinin çevre ülkelere doğru hareket ettiğini bildiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, vatandaşlarına İsrail, Batı Şeria ve Gazze’ye seyahat etmemeleri yönünde uyarılarda bulundu. ABD ayrıca, Lübnan ve Suriye sınırlarına yakın bölgelerden uzak durulmasını tavsiye etti. ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği, ülkeden ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için hazırlık yapıyor.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı, hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planlarını devreye soktu ve vatandaşlarına kayıt olmaları çağrısında bulunarak "Bu son şansınız olabilir" uyarısı yaptı.

Slovakya ve Portekiz ise vatandaşlarını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden tahliye etmek için GKRY’den destek aldı. GKRY Dışişleri Bakanı, bu ülkelerin vatandaşlarını kendi topraklarından tahliye edeceklerini açıkladı.

Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısında bulunurken, Mısır üzerinden çıkış yapıp Rusya’ya dönmelerini tavsiye etti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı ise vatandaşlarının güvenli tahliyesinin öncelikli olduğunu belirterek, düşük riskli rotalar üzerinden tahliye çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G7 Zirvesi’nde İsrail’deki İngiliz vatandaşlarını kayıt olmaya davet etti. Starmer, bölgedeki İngilizlerin sığınaklara yakın kalmalarını isterken, yardıma ihtiyaç duyanları belirlemek amacıyla bir kayıt portalı oluşturacaklarını açıkladı.