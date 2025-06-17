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Ümraniye'de Dilan Polat'ın koruması hastane önünde vuruldu

Ümraniye'de Dilan Polat'ın koruması hastane önünde vuruldu

Ümraniye'de Dilan Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde, Polat'ın özel koruması Alper Ş., silahlı saldırıya uğradı. Korumanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ümraniye'de Dilan Polat’ın tedavi gördüğü hastanenin önünde gün boyunca beklediği iddia edilen bir saldırgan, Dilan Polat'ın koruması Alper Ş.'yi takibe aldı.

Koruma Alper Ş.'yi bir süre telefonla meşgul eden şüpheli, Alper Ş. otomobile binmek üzere olduğu sırada 7 el ateş ettikten sonra kaçtı. Kurşunlardan 3’ü Alper Ş.'nin vücuduna isabet etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alper Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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