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Kılıçdaroğlu'nun avukatından Özgür Özel'e 'kurultay' yalanlaması

Kılıçdaroğlu'nun avukatından Özgür Özel'e 'kurultay' yalanlaması

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na kurultayın tertemiz olduğunu söyledi" sözlerini yalanladı.

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Polemik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözlerle başladı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Özel, eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyarete "Ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim" dediğini öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YALANLAMA

Özel'in sözlerine Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, gazeteci Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa süre önce yaptığı X paylaşımında da açıkça belirttiği üzere, kurultay davası ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olması veya bu sürece dahli söz konusu değildir.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyunda “şaibeli kurultay” şeklindeki söylemlerinden duyduğu rahatsızlığı bizzat bir televizyon programında açıkça dile getirmiş; her türlü saldırı karşısında partisine sahip çıkan bir duruş sergilemiştir. Nitekim, 38. Olağan Kurultay’ın hemen ardından yayımladığı videoda da, CHP delegelerinin böyle bir şaibenin parçası olacağına hiçbir şekilde ihtimal vermediğini ve partisini bu tür ithamlarla yıprattırmayacağını güçlü ifadelerle vurgulamıştır.”

KILIÇDAROĞLU’NUN BU SÜREÇLE HiÇBiR iLGiSi VE DAHLi YOKTUR

Çelik şöyle devam etti: “Bu gerçekler ortadayken, Sayın Özgür Özel’in, Sayın Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan, gerçekle bağdaşmayan ve Sayın Kılıçdaroğlu’na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi, ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutum değildir. Genel Başkan unvanını taşıyan bir siyasetçiye, teyide muhtaç söylemlerle kamuoyunu yanıltan bir tavır yakışmamaktadır. Kurultayın temiz ya da şaibeli olup olmadığını bugün için kesin olarak bilmemiz mümkün değildir. Ancak açık olan bir şey vardır: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu süreçle hiçbir ilgisi ve dahli yoktur.”

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