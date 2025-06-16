BIST 9.350
DOLAR 39,36
EURO 45,62
ALTIN 4.290,49
HABER /  POLİTİKA

Bakan Fidan ve Al Nahyan'dan kritik telefon görüşmesi

Bakan Fidan ve Al Nahyan'dan kritik telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdi. Görüşmenin ana gündemini bölgedeki gerilim oluşturdu.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmayı ele aldı.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile BAE'li mevkidaşı Al Nahyan telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışma ele alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail açıklaması
Netanyahu'dan şoke eden açıklama: Savaşın bitmesi için Hamaney ölmeli
Netanyahu'dan şoke eden açıklama: Savaşın bitmesi için Hamaney ölmeli
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı! Sığınaklara gidin uyarısı!
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı! Sığınaklara gidin uyarısı!
Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu
Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu
İran'dan İsrail'e: Tel Aviv'i boşaltın, tarihin en büyüğü olacak
İran'dan İsrail'e: Tel Aviv'i boşaltın, tarihin en büyüğü olacak
Vergi paketi Meclis'e geldi! ÖTV matrahları güncelleniyor!
Vergi paketi Meclis'e geldi! ÖTV matrahları güncelleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e: Zulmün sonu derin bir pişmanlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e: Zulmün sonu derin bir pişmanlıktır
İsrail’in İran’a yönelik askeri hamlelerine yeşil ışık yaktı! Trump o bildiriyi imzalamadı
İsrail’in İran’a yönelik askeri hamlelerine yeşil ışık yaktı! Trump o bildiriyi imzalamadı
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
Uğurcan Çakır'a Fenerbahçe'den rekor teklif
Uğurcan Çakır'a Fenerbahçe'den rekor teklif
7 yıldır aranan FETÖ zanlısı tutuklandı
7 yıldır aranan FETÖ zanlısı tutuklandı
Bu gece zor geçecek! Netanyahu Tahran'ı boşaltın dedi yarım saat sonra ortalık karıştı
Bu gece zor geçecek! Netanyahu Tahran'ı boşaltın dedi yarım saat sonra ortalık karıştı