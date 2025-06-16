Bu gece zor geçecek! Netanyahu Tahran'ı boşaltın dedi yarım saat sonra ortalık karıştı

İSRAİL, yeniden İran'ı vurmaya başladı. Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Tahran’ı tahliye edin” dedikten yarım saat sonra saldırı haberi geldi. Bu açıklamaya İran'dan da benzer bir yanıt geldi. İran da "Tel Aviv'i terkedin" dedi. Bu gece hem Tahran hem Tel Aviv halkı için zorlu geçecek.

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İsrail-İran hattındaki saldırılar dördüncü gününde devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gerilimi tırmandıran bir açıklama daha geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu şu tehdidi savurdu:

-"Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın"

Netanyahu ayrıca, "Zafere doğru giden yoldayız. İki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz: Nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak" ifadelerini kullandı. “İsrail Hava Kuvvetlerinin, Tahran’ın hava sahasını kontrol ettiğini” öne süren Netanyahu, “Tahran vatandaşlarına (kenti) tahliye edin diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tahran'da patlamalar

Netanyahu'nun 'Boşaltın' çağrısı yaptığı Tahran'da yarım saat sonra patlama sesleri duyuldu ve kentten dumanlar yükselmeye başladı. İsrail basını, savaş uçaklarının İran'ın merkezini vurduğunu duyurdu. Tasnim, Tahran'da hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu doğruladı.

Bakanı da tehdit etmişti

Netanyahu'dan önce İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın yaptığı misillemelere "İsrail'de sivilleri hedef aldığını bunun da bedelini Tahran sakinlerinin ödeyeceğine" yönelik açıklamada bulunmuştu. Tepkilerin ardından yazılı açıklamasında Katz, "Tahran sakinlerine fiziki zarar verme niyetinde olmadıklarını" iddia etmişti.