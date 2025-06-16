Almanya'dan İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali iddialarına ilişkin açıklama

Almanya Savunma Bakanlığından Alman Hava Kuvvetleri uçaklarının, İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali yapmadığı açıklandı.

Abone ol

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kenneth Harms, Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, sosyal medyada Alman yakıt tankerinin İsrail uçaklarına yakıt ikmali yaptığı yönündeki iddialara ilişkin, "Alman Hava Kuvvetleri uçakları tarafından İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali yapılmamıştır." dedi.

Almanya'nın Ürdün'de bir görev gücü bulunduğuna işaret eden Harms, bu kapsamda bölgede Alman Hava Kuvvetleri'ne ait bir tanker uçağının da konuşlandırılmış durumda olduğunu belirtti.

A 400 Atlas tipi tanker uçağının, savaş uçaklarıyla operasyon yürüten müttefiklere havada uçak yakıtı sağlamasına izin verildiğine dikkati çeken Harms, şu ifadeleri kullandı:

"Son haftalarda da, Fransız Rafale savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptık. Tabii ki bu uçakların görevi, orada konuşlanmış müttefik güçlerimizi korumaktır. Bu, meşru müdafaa kapsamında gerçekleşir. Yani, orada görev yapan savaş uçakları veya pilotlar, meşru müdafaa kapsamında hareket etmeleri gerektiği kanaatine varırlarsa, bunu yapabilirler. Bu tamamen meşrudur."

Suriye'deki Alman DEAŞ militanlarının geri getirilmesi planlanmıyor

Öte yandan DIşişleri Bakanlığı Sözcüsü Christan Wagner de Suriye'de tutuklu bulunan Alman DEAŞ militanlarının Almanya'ya geri getirilmelerinin planlanmadığını vurguladı.

Wagner, DEAŞ militanlarının ailelerinin bu yöndeki taleplerini bildiklerini belirterek, "Açıkça söyleyebileceğim şey, kuzeydoğu Suriye'de tutuklu bulunan Alman erkeklerin geri getirilmesinin planlanmadığıdır." diye konuştu.

Bu bağlamda, Suriye'deki gruplar ile Şam'daki hükümet temsilcileri arasında, tutuklu bulunan DEAŞ militanlarına nasıl davranılacağı konusunda görüşmelerin devam ettiğine dikkati çeken Wagner, bu görüşmelerin sonuçlarının beklenmesini istedi.