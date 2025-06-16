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Koçtaş'tan yaza özel "büyük temizlik kampanyası"

Koçtaş'tan yaza özel "büyük temizlik kampanyası"

Koçtaş, temizlik ürünlerinde haziran sonuna kadar sürecek kampanyasını başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu ay sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, temizlik kategorisinde öne çıkan ürünlerde avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Kampanyayla elektrikli ev aletlerinden temizlik gereçlerine, hırdavat el aletlerinden otomobil bakım temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride ürünler uygun fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

Koçtaş mağazaları ve internet sitesinde geçerli olan kampanyada, pratik kullanımı ve yüksek performansıyla dikkati çeken Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti, cazip fiyatıyla sunuluyor. Ek olarak kampanya kapsamında, tüy toplayıcılar, ıslak mendiller ve mop grubu ürünlerde de uygun fiyatlar tüketicileri bekliyor.

Kampanya kapsamında sunulan diğer avantaj ise mağazalarda ve seçili ürünlerde geçerli olan ikinci ürüne yüzde 10 indirim uygulaması oluyor.

Bu kapsamda Smarter tüy toplama ruloları, Selsil markalı temizlik ürünleri, cam beziyle öne çıkan İlbays markası ve z katlamalı dispenser havlu kağıt gibi günlük temizlik ihtiyaçlarına çözüm sunan ürünler kampanyada öne çıkıyor.

Temizlikte en çok ihtiyaç duyulan evcil hayvan tüyü toplayıcı, paspas ve mop gruplarıyla cam temizleyiciler ve zor lekeler için sprey/köpük temizleyici kategorilerinde de indirimler bulunurken, Parex, Leifheit, Vileda ve Domol markalı ürünler uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

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