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İran Prensi Rıza Pehlevi ve PKK bir oldu! Sürgündeki prensin İsrail ile kirli işbirliği

İran Prensi Rıza Pehlevi ve PKK bir oldu! Sürgündeki prensin İsrail ile kirli işbirliği

İran'daki rejime karşı, PKK ve Pehlevi Hanedanı bir oldu. İsrail-İran savaşında çatışma cepheleri genişliyor. Sürgündeki İran prensi Rıza Pehlevi iktidar hırsı uğruna PKK ile bir oldu. Pehlevi rejim değişikliği çağrısı yaparken, İran’daki Kürt silahlı grup PAK da İsrail’e destek açıklamasıyla devreye girdi.

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İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken askeri olduğu kadar siyasi silahlar da cephanelikten çıkarıldı. İslami Devrim'le İran'dan sürülen Pehlevi Hanedanı prensi Rıza Pehlevi, sosyal medya ve basın aracılığıyla İran'lı muhaliflere ve batılı ülkelere seslendi. İran'da rejim değişikliği çağrısı yaptı. Prens Rıza, "İran'da rejim zayıf ve İran'ı korkunç bir savaşa sürükledi. Şimdi zaman, rejime karşı koyma zamanıdır" diye konuştu.

İRAN PKK'SI DA KATILDI
Bu esnada PKK'ın İran kolu da konuşamaya katıldı.  Kürt-İranlı isyancı grup PAK (Kürdistan Özgürlük Partisi) İsrail saldırılarını desteklediğini açıkladı ve "İran Kürdistanı'nda bir halk ayaklanması başlatarak İran rejiminin zayıflamasından faydalanma çağrısında" bulundu. 

Grup, Kürtlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde "İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (İDMO) karşı saldırı ve mücadele için İsrail istihbaratına yardım etmeye hazır olduğunu" açıkladı. İran PKK'sı, sosyal medya üzerinden İsrail'in İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü hava harekatını desteklediğini ilan etti ve devam eden olayların “güç arayışı, İran milliyetçiliği, ataerkillik ve merkeziyetçilik” gibi fikirlerden uzak “Özgür, Demokratik, Liberal bir Cumhuriyet” kuracak “Ulusal Devrime zemin hazırlaması” çağrısında bulundu.

Prens Pehlevi Netanyahu ile görüşmüştü
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Yahudi Soykırımı (Holokost) anma etkinliklerine katılan Prensi Rıza Pehlevi ile görüşmüştü. İran'ın sürgündeki prensi Pehlevi, Washington'da yaşıyor ve Batı yanlısı tutumuyla tanınıyor.  Rıza Pehlevi, İran'da iktidara gelmek için ülkesinin can düşmanı olan İsrail ile işbirliği yapmaktan çekinmeyen biri... 

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