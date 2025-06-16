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Bodrum'da patlayan lüks tekne Hüseyin Yücel'in çıktı! Hüseyin Yücel kimdir?

Bodrum'da patlayan lüks tekne Hüseyin Yücel'in çıktı! Hüseyin Yücel kimdir?

BODRUM Göcek'e gitmeye hazırlanan lüks teknede yakıt ikmali sonucunda patlama meydana gelmiş ve üç kişi yaralanmıştı. Lüks teknenin sahibi Bahçeşehir Koleji'nin sahibi Hüseyin Yücel çıktı. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nin de sahibi olan Enver Yücel'in oğlu... Hüseyin Yücel eşi Nurşah Adalı Yücel ve oğlu Aslan Yüce, kaza olmasaydı o tekneyle tatile çıkacaktı.

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Bayram tatili öncesinde Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen 15 metrelik yat, Göcek'e hareket etmek üzereyken yapılan yakıt ikmali sırasında patlamış ve olay nedeniyle 1'i karada olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı. Lüks teknenin sahibi günler sonra ortaya çıktı. 

Lüks tekne Hüseyin Yücel'in çıktı

Bodrum'da patlayan lüks tekne Hüseyin Yücel'in çıktı! Hüseyin Yücel kimdir? - Resim: 0Büyük zarar gören teknenin sahibinin Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları'nın sahibi iş insanı Hüseyin Yücel olduğu öğrenildi. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi'nin de sahibi olan Enver Yücel'in oğlu... 

Tekne oğlunun adını taşıyor; Aslan

Bodrum'da patlayan lüks tekne Hüseyin Yücel'in çıktı! Hüseyin Yücel kimdir? - Resim: 1Uğur Yücel ve eşi Nurşah Adalı Yücel tekneye oğulları Aslan Yücel'in adını vermişlerdi. Uğur Yücel'in ailesine ait olan 'Aslan' adlı tekne, bayram tatili için Göcek'e hareket etmeye hazırlanırken Bodrum'da yakıt ikmali yapıyordu.

Bodrum'da patlayan lüks tekne Hüseyin Yücel'in çıktı! Hüseyin Yücel kimdir? - Resim: 2

Patlama anında Hüseyin Yücel eşi Nurşah Adalı ve oğlu teknede yoktu. Hüseyin Yücel, Göcek'te ailesiyle birlikte teknenin kendisine doğru gelmesini bekliyordu.

Beşiktaş'a başkan olmak istemişti ama...

Bodrum'da patlayan lüks tekne Hüseyin Yücel'in çıktı! Hüseyin Yücel kimdir? - Resim: 3Hüseyin Yücel, iş dünyasının yanı sıra Beşiktaşlı kimliğiyle de bilinmekte. Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat'ın yönetiminde ikinci başkan olarak görev alan Yücel, yapılan son seçimlerde mevcut Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat'ın karşısında aday olmuş ancak seçimi kazanamamıştı. 

Hüseyin Yücel aslen nereli eşi kimdir?
Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi ile kolejlerinin sahibi olan Enver Yücel'in oğlu... Hüseyin Yücel'in Begüm Yücel isminde bir kız kardeşe var. Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Kolejleri'nin başında bulunurken, babası da Bahçeşehir Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti başkanı. 

Bodrum'da patlayan lüks tekne Hüseyin Yücel'in çıktı! Hüseyin Yücel kimdir? - Resim: 4

11 Ağustos 1982 (42 yıl yaşında) doğumlu olan Hüseyin Yücel, İstanbul'da dünyaya gelse de aslen Giresunlu. Özel Saint Benoit Fransız Lisesi mezunu olan Hüseyin Yücel, Panthéon-Sorbonne University'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Kolejlerinin başına geçti. Eşi Nurşah Yücel ile 2024 yılında evlenen Hüseyin Yücel'in Aslan adında bir oğlu var.

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