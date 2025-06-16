Ekrem İmamoğlu 'dua ettim' dedi eşi Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel böyle izledi!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Akın Gürlek davasından hakim karşısına çıktı. Silivri'deki mahkeme salonunda yapılan duruşmayı eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel salondan izledi. Ekrem İmamoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye eski başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak ifadesine başladı ve "Yanında olamadım. Dua ettim, mekanı cennet olsun" dedi.

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Tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaret ve tehdit ettiği, terör örgütlerine hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görülüyor. Silivri’deki Marmara Cezaevi Kampüsü’nün yanında bulunan duruşma salonunda görülen davayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da izliyor.

Alkışlarla salona girdi

Duruşma salonuna getirilen Ekrem İmamoğlu, izleyiciler ve milletvekilleri tarafından ayakta karşılandı. İzleyiciler duruşma salonunda “Türkiye seninle gurur duyuyor”, “Her şey çok güzel olacak” ve “Cumhurbaşkanım hoş geldin” sloganları attı.

Yanında olamadım dua ettim

Duruşma, İmamoğlu’nun savcılık mütalaasına karşı beyanıyla başladı. Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anarak sözlerine başlayan İmamoğlu, “Yanında olamadım. Dua ettim, mekanı cennet olsun. Bir ders bırakarak gitti. Yüzbinlerce insan yas tuttu, ebediyete zerafetle yürüdü. Sadece 14 ayda yaptıklarıyla milletimizin gönlüne girdi. Yüzbinlerce insanın senden benden ayrımı yapmayan yöneticiye hasretini ortaya koydu” dedi.



İddialara karşı verdiği yanıt

Ekrem İmamoğlu ifadesinde şunları söyledi:

-“Ben buraya yaklaşık 90 gündür haksız ve hukuksuz bir biçimde bulunduğum zindandan geliyorum. Türkiye’ye büyük maddi ve manevi, uluslararası itibarına zarar veren bu operasyonlar nedeniyle ben ve arkadaşlarım neden tutsağız? Ülkeye bu bedel neden ödetiliyor?

Hukukla ilgisi olmayan bu sorunun cevabını haykırmaya devam edeceğim.

-İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır diyen zihniyete karşı 3 kez seçim kazandığım için buradayım.

-Bu bir yargılama değil cezalandırmadır. Aynı zamanda milletimin iradesi de cezalandırılıyor. İnsanlar aileleriyle, 70 yıllık birikimleriyle tehdit edilir mi? Bu nasıl bir zalimliktir, yüce Türk yargısı buna nasıl müsaade edebilir?

Hapis ve siyasi yasak istendi

Savcılık, mütalaasında İmamoğlu’nun kamu görevlisine hakaret, tehdit ve terör örgütüne hedef gösterme suçundan cezalandırılmasını talep ediyor. Savcılık, mütalaasında İmamoğlu’na 7 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediyor.