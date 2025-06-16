İsrail yine tepeyi hedef aldı bu kez İran istihbaratının başındaki isimlerini öldürdü

İSRAİL İran saldırılarında hep nokta atışı ile tepe isimleri hedef alıyor. Genelkurmay Başkanı ve bilim adamlarının ardından bu kez İran istihbaratının başındaki kritik isimleri hedef aldı. İran'a yönelik son saldırısında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generali öldürdü.

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İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Kazımi ile birlikte yardımcısı Hasan Muhakkik ve Muhsin Bakıri adlı iki generalin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Tahran'daki saldırıda Devrim Muhafızları'ndan üçüncü bir istihbarat subayı olan Muhsin Bagheri'nin de öldüğü belirtildi. Bu kişilerin Pazar günü İsrail tarafından düzenlenen bir saldırıda öldürüldükleri bildirildi.

Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi öldürüldü... İsrail ilk gece düzenlediği saldırıda da genelkurmay başkanı ile 6 bilim insanını öldürdürmüştü. İsrail şimdiye kadar düzenlediği saldırılarda sadece yıkıma değil İran'ın tepe isimlerini yok etmeye odaklanmış görünüyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, Fox News’e verdiği röportajda İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Muhammed Kazımi ve yardımcısının Tahran’daki bir hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. “Cesur pilotlarımız şu anda Tahran semalarında; askeri ve nükleer hedefleri vuruyoruz” diyen Netanyahu, operasyonun İran güvenlik yapısının merkezine yönelik olduğunu belirtti.

Bu açıklamayla eş zamanlı olarak İsrail, İran’ın kuzeydoğusundaki Meşhed Havalimanı’nı bombaladı. Devrim Muhafızları’na ait bir askeri nakliye uçağı imha edildi. İsrail ordusu, saldırının İran’ın lojistik kapasitesini hedeflediğini bildirdi. İsrail’in bu hamlesi, İran’ın hafta sonu boyunca onlarca füze ve SİHA ile gerçekleştirdiği saldırılara yanıt niteliğinde geldi. Tahran yönetimi ise eylemlerini “meşru müdafaa” olarak savundu.