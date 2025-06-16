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Adana'da yürek burkan olay! Baba ve 2 kızı öldü

Adana'da yürek burkan olay! Baba ve 2 kızı öldü

Adana'da sulama kanalına devrilen pikaptaki baba ve 2 kızı hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mürseloğlu Mahallesi'ndeki sulama kanalına pikapın devrildiği ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla pikaptaki baba Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül Yıldırım ve Selin Yıldırım'ı sudan çıkarttı.

Yapılan kontrollerde baba ve 2 kızının öldüğü tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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