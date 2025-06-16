Savcı Sayan’dan Namık Tan’a sert tepki: İçimizdeki İsrailli

Savcı Sayan, CHP'de dış politikadan sorumlu Namık Tan’ın T24’te yayımlanan İran analizine tepki göstererek, yazının Türkiye’nin dış politikasına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ağır eleştiriler içerdiğini savundu. Tan’ı “içimizdeki İsrailli” diyerek sert şekilde hedef alan Sayan, CHP’nin iktidara gelmesi halinde dış politikada bu çizginin tehlike oluşturacağını iddia etti.

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AK Parti eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan’ı hedef aldı. Sayan, Namık Tan’ın T24’te yayımlanan “İran’ın bölgesel hegemonya iddiasının sonu” başlıklı yazısına tepki göstererek, yazının Türkiye’nin dış politikasına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır eleştiriler içerdiğini savundu.

Sayan, paylaşımında Tan’ın yazısında Amerika ve İsrail’e destek verdiğini, İran’ı ve bölgedeki Müslüman ülkeleri küçümsediğini öne sürdü. “İçimizdeki İsrailli” ifadesiyle Namık Tan’ı sert şekilde eleştiren Sayan, CHP’nin dış politikada Tan’ın çizgisinde ilerlemesinin Türkiye açısından tehlikeli olacağını iddia etti.

Namık Tan, köşe yazısında İran’ın bölgesel güç olma hedefinin çöktüğünü savunarak, İran’ın dış politika yaklaşımını eleştirmiş, bölgedeki istikrarsızlığın nedenlerinden biri olarak İran’ı göstermişti. Ayrıca Türkiye’nin mevcut dış politikasına da dolaylı eleştiriler yönelten Tan, daha dengeli ve Batı ile uyumlu bir çizgi önerdi.

İşte Savcı Sayan'ın o paylaşımı: