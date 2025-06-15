Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için “kaçak yapı” iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "kaçak yapı" olduğuna dair iddialarla ilgili açıklama yaptı.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Danıştay tarafından "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ‘kaçak yapı’ olduğuna hükmedildiği"ne ilişkin haberler dezenformasyon içermektedir." açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Milletimizin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu arazi, halihazırda doğal sit alanı olmadığı için hukuki açıdan yapı yapılabilir durumdadır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin yapımı 2014 yılında tamamlanmış olup bu konuda süreç içerisinde açılan davalar da ret ile sonuçlanmıştır. Dolayısıyla dava konusu edilen Koruma Kurulu Kararı’nın 2021 tarihli olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu kararın Külliye binasıyla ilgisi olmadığı açıktır. Habere konu Danıştay Kararı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun bir ilke kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmış davayla ilişkilidir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, daha önce bu konuda verdiği kararı gerekçe tutarak Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun almış olduğu yeni kararı Danıştay 4. Daireye iade etmiştir. Doğrusu; basın mensuplarının meslek ve etik kurallarına uygun olarak, hukuki kararların bağlamına doğru tetkik etmeleri ve evvelce yapılmış açıklamaları da dikkate almaları gerekmektedir. Danıştay kararlarının bağlamını tespit etmeden yapılan ve Cumhurbaşkanlığı makamını doğrudan hedef alan haberler, TCK 217/A maddesi uyarınca başkaca hukuki sonuçlar doğurabilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."