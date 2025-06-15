Tahran’da eş zamanlı saldırılar: 14 nükleer bilimci öldürüldü

Tahran’da eş zamanlı gerçekleştirilen beş ayrı bombalı araç saldırısında İran’ın nükleer programında görevli 14 bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırıların Mossad tarafından organize edildiği öne sürülürken, aynı gün İsrail’in düzenlediği hava saldırısında İran Adalet Bakanlığı binası da hedef alındı. İran buna karşılık Tel Aviv’e 50 balistik füze fırlatarak misillemede bulundu.

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Tahran’da son saatlerde meydana gelen beş ayrı bombalı araç saldırısında İran’ın nükleer programında görev alan 14 bilim insanı hayatını kaybetti.

Patlamalar kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleşti. Saldırıların Mossad tarafından organize edildiği üzerinde durulurken, işgalci İsrail rejiminin İran’ın bilimsel kapasitesine karşı yürüttüğü sistematik suikast politikası bir kez daha kendini gösterdi.

PATLAMADA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANMADI

İsrail'in Tahran'da düzenlemiş olduğu saldırın ardından hayatını kaybeden nükleer bilimcilerin isimleri ve kim oldukları hakkında henüz net bir bilgi edinilemedi. Önümüzdeki saatlerde konuyla ilgili İran hükümetinin açıklama yapması bekleniyor.

İRAN ADALET BAKANLIĞI'NI HEDEF ALDILAR

İşgalci İsrail ordusu, 15 Haziran sabahı Tahran’ın merkezine düzenlediği hava saldırısında İran Adalet Bakanlığı binasını hedef aldı. Yoğun füze bombardımanı sonucu bakanlık binasında ağır hasar meydana gelirken, bölge genelinde güvenlik alarmı en üst düzeye çıkarıldı. Saldırı, İsrail’in hukuk tanımaz saldırganlığının yeni bir örneği olarak kayıtlara geçti.

İRAN: BALİSTİK FÜZELER TEL AVİV YOLUNDA

İsrail’in düzenlemiş olduğu saldırılara sessiz kalmayan İran, sabah saatlerinde Tel Aviv'e doğru 50 balistik füze fırlattı. Yemen üzerinden de destek gelen saldırılarda, İsrail genelinde kırmızı alarm verildi. İran Devrim Muhafızları, füze operasyonunun ardından yaptığı açıklamada, “Perişan olacaksınız” diyerek açık bir meydan okumada bulundu.