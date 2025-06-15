İran yeni füze saldırısı düzenledi! İsrail ordusundan 'sığınaklara gidin' çağrısı

İran İsrail'e yeni füze saldırısı yaptı. İran'dan İsrail'e 50 balistik füze fırlatıldığı öğrenildi. İsrail ordusu, ülke genelinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. Siren seslerini duyan İsrailliler, araçlardan inip otoyol kenarındaki boşluklarda saklanmaya çalıştı. İsrail ordusu füzelerin çoğunun engellendiğini duyurdu.

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İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini açıklayarak ülke genelinde sığınaklara yakın olma talimatı verdi. İran'dan İsrail'e 50 balistik füze fırlatıldığı öğrenildi.

İsrail ordusundan, bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği uyarısı yapıldı. Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu bildirildi.

İsrail ordusu, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiğini vurguladı. Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette de saldırı alarmları çaldı.

Tel Aviv ile Kudüs arasındaki Beyt Şemeş bölgesinde siren seslerini duyan İsrailliler, araçlardan inip otoyol kenarındaki boşluklarda saklanmaya çalıştı.

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiği duyurusunun ardından yapılan durum değerlendirmesi sonrası vatandaşların sığınaklardan ayrılabileceğini bildirdi.

Ordu açıklamasında, durum değerlendirmesinin ardından, İç Cephe Komutanlığınca ülke genelindeki tüm korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiği bilgisi paylaşıldı. İç Cephe Komutanlığının talimatlarının izlenmeye devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı herhangi bir yaralanmaya ilişkin çağrı alınmadığını açıkladı.

"Füzelerin çoğu engellendi"

İsrail ordusu, İran'dan fırlatılan füzelerin çoğunun engellendiği, düşen herhangi bir füze bilgisinin alınmadığını aktardı. Ordu tarafından İsraillilere, İç Cephe Komutanlığının talimatlarını takip etmeye devam edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

İran'da okullar tatil edildi, İsrail'de olağanüstü hal uzatıldı

İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edildi. İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.