BIST 9.312
DOLAR 39,22
EURO 45,27
ALTIN 4.328,32
HABER /  DÜNYA

İran'ın İsrail'e füze misillemesinde 742 kişi evsiz kaldı

İran'ın İsrail'e füze misillemesinde 742 kişi evsiz kaldı

İran'ın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'de 742 kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

Abone ol

İsrail Refah Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın saldırılarının etkilerine ilişkin bilgi verildi.

"İran'ın İsrail'e saldırıları sebebiyle 742 kişinin evsiz kaldığı" ifade edilen açıklamada, evlerinin yıkılması sebebiyle evsiz kalanların birçoğunun otellere yerleştirildiği aktarıldı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran: 8 general daha hayatını kaybetti
İran: 8 general daha hayatını kaybetti
Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi sona erdi
Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi sona erdi
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Irak Hizbullah'ından ABD yönetimine 'hedef olursunuz' uyarısı
Irak Hizbullah'ından ABD yönetimine 'hedef olursunuz' uyarısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
İsfahan Rafinerisi vuruldu iddialarına ilişkin İran'dan açıklama
İsfahan Rafinerisi vuruldu iddialarına ilişkin İran'dan açıklama
İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'dan 'etkin pişmanlık' açıklaması
İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'dan 'etkin pişmanlık' açıklaması
LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı
LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Babalar Günü'nde çekiçli saldırı! Diyarbakır'da yaşandı
Babalar Günü'nde çekiçli saldırı! Diyarbakır'da yaşandı
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'den çılgın açıklama: İsrail'de yıkılan her binaya karşılık...
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'den çılgın açıklama: İsrail'de yıkılan her binaya karşılık...
Tottenham'dan Fransız forvet Mathys Tel hamlesi
Tottenham'dan Fransız forvet Mathys Tel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü