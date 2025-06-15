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İsfahan Rafinerisi vuruldu iddialarına ilişkin İran'dan açıklama

İsfahan Rafinerisi vuruldu iddialarına ilişkin İran'dan açıklama

İran Petrol Bakanlığı, medyada İsrail saldırısında vurulduğuna ilişkin haberlerin yayılması üzerine İsfahan Rafinerisinin tam kapasiteyle çalışmaya devam ettiğini duyurdu.

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İran devlet televizyonuna göre, Petrol Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi İsfahan'daki petrol rafinerisine ilişkin açıklama yaptı.

Rafineriye yönelik bir saldırı olmadığı kaydedilen açıklamada, İsfahan Rafinerisinin faaliyetlerini tam bir şekilde devam ettirdiği ve ülke için yakıt üretme ve tedarik sürecini kesintisiz olarak sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, halka sanal alemde yayılan söylentilere itibar etmemesi ve bu konularda resmi açıklamaları dikkate alması çağrısı yapıldı.

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