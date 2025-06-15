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İsrail'den İran'da silah fabrikalarının çevresinde yaşayanlara saldırı tehdidi

İsrail'den İran'da silah fabrikalarının çevresinde yaşayanlara saldırı tehdidi

İsrail ordusu, silah fabrikalarında bulunan ve yakınlarında ikamet eden İranlılar için saldırı tehdidinde bulundu.

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İsrail Ordu Sözcüsü Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, silah fabrikaları ve çevresinin tahliye edilmesini istedi.

Adraee, açıklamasında "İran sakinlerine acil uyarı. Şu anda veya yakın gelecekte İran'daki tüm silah üretim tesislerinin ve bunları destekleyen kuruluşların içinde veya yakınında bulunan herkesi, bu tesisleri derhal boşaltmaya ve yeni bir duyuruya kadar geri dönmemeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ordu Sözcüsü, bu tesislerin yakınlarında bulunmanın hayatlarını tehlikeye atabileceğini belirterek tehdit etti.

İsrail ordusunun ilk kez İran'da bir tahliye uyarısı yapması dikkati çekti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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