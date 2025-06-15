Özgür Özel, 'görev Kılıçdaroğlu'na verilir' kulisi için ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '30 Haziran'da butlan kararı çıkabilir ve görev son genel başkana devredilebilir." kulisiyle ilgili "Kemal Bey’in böyle bir ifadesi olacağını sanmam. Bunu Kemal Bey'e sormak lazım ya da o arkadaşlar isimlerini vererek sizinle röportaj yapsın. " dedi.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin yankıları sürüyor.

Yazar İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile konuştu iddianameye ilişkin açıklamalarını bugünkü yazısına taşıdı.

İddianameyi okuyunca ne gördünüz?

“Birileri kurultay tartışılsın istiyor ama maddi bir temel bulamadık" diyor iddianame. MASAK raporunda kapı gibi yazıyor zaten, “Para hareketi görülmemiştir.” İddianamede söyledikleri kıymetlendirilmeye çalışılan birtakım meczuplar var. Olacak şey değil. Dosyası ayrılan bizlerle ilgili en ufak bir şey yok yani.

Siz de şüphelisiniz.

Meczupların ifadelerinde adımız geçmiş ama beni bir şeyle de suçlamıyorlar. Kongreyi kazanma suçum var onların gözünde.

Butlan ya da kayyum kararı çıkarsa…

Tanımam. Tanımam.

Yani?

Tanımam kararı. Butlan ya da kayyum kararı çıkarsa tanımam. Nasıl İBB'ye kayyum kararı çıktı, aslında kayyum niyeti çıktı, biz tanımadık bunu ve gittik iradeye sahip çıktık… Ben delegenin de üyenin de bize oy veren herkesin de iradesine sahip çıkarım. Butlan kararı çıkarsa benim gözümde o da butlandır. Yok hükmündedir.

Tanımamanın pratik karşılığı ne olur?

Parti kendi hiyerarşisini kırmadan yönetilmeye devam eder. Hukuki süreci bir şekilde atlatır ve tamamlarız.

Binayı terk etmeme, CHP Genel Merkezi'nden ayrılmama gibi…

Tanımam işte yani. Benim siyasette anladığım bir şey var. Size bayrağı teslim ediyorlar. O bayrak sen ölmeden yere düşmez. 19 Mart'ta bunu yaptık. Hatta biz 31 Mart'ta bunu yaptık. Beklentiyi gördük ve bütün zorluklara, yaşadığımız sıkıntılara rağmen başarıya koştuk. İnsanlar bu azmi görünce kıymetlendiriyorlar. Kongrede bir yetki vermiş sana, “Elindeki bayrağı düşürme kardeşim” diyor. 19 Mart’ta İstanbul’un yetkisini vermişler. Senden önce bayrak düşmeyecek. Sen düşeceksin, bayrak duracak elinde. O bayrağı bir kenara koyarsan, yok düşeyim, sonra bir daha alırım falan… Bir daha vermezler. O yüzden verilen emanete sahip çıkmayı bileceksin. Öyle, siyaset güdümlü yargıyla margıyla olmaz. Ben Ankara’daki bu davadan 30 Haziran’da ya da daha sonra böyle bir karar çıkacağına yüzde bir ihtimal vermiyorum. Ama bir karar çıkarsa da bana teslim edilen bayrağı ne yana atarım ne elimden düşürürüm. Kimseye de vermem, ta ki kurultay… CHP’nin genel başkanları kurultayda değişir.

Deniyor ki, “30 Haziran'da butlan kararı çıkabilir ve görev son genel başkana devredilebilir.” Kemal Bey'e yakın isimler “Öyle bir karar olursa Kemal Bey partiyi ortada bırakacak değil” diye düşünüyor.

Bunu duymadım. Kemal Bey’in böyle bir ifadesi olacağını sanmam. Bunu Kemal Bey'e sormak lazım ya da o arkadaşlar isimlerini vererek sizinle röportaj yapsın. Butlan durumunda böyle bir şeyin olacağını iddia eden, güya CHP'li kimmiş, isimlerini duyalım. Tarih önünde bir kayda girsin bu arkadaşlar.