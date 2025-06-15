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Ünlü milyarderin ağzına arı girdi hayatını kaybetti

Ünlü milyarderin ağzına arı girdi hayatını kaybetti

İngiltere’deki Guards Polo Club’da düzenlenen bir polo turnuvasında 53 yaşındaki iş insanı Sunjay Kapur, maç esnasında aniden yere yığıldı. ABD doğumlu Hintli iş insanının, arı yutması sonucu kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Kapur’un arıya karşı alerjisi bulunduğu ve bu nedenle kalbinin durduğu tahmin ediliyor. Olayın kesin nedenleri ise halen araştırılıyor.

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Londra yakınlarındaki prestijli Guards Polo Club’da gerçekleşen karşılaşma sırasında Sunjay Kapur, sahada aniden yere yığıldı.

Tanık ifadelerine göre olay sırasında Kapur bir arı yuttu ve kalp krizini tetikledi. Tıbbi müdahale derhal yapılsa da Kapur kurtarılamadı. Olayın ardından hem Hindistan’da hem İngiltere’de medya gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Sunjay Kapur, otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Sona Comstar adlı şirketin yönetim kurulu başkanıydı. Şirket; Hindistan, Çin, ABD, Meksika ve Sırbistan gibi ülkelerde üretim yapıyor ve özellikle elektrikli ile hibrit araçlara yönelik parça tedarik ediyor. Kapur’un kariyerinin başında Almanya’da BMW’de staj yaptığı da biliniyor.

Yaklaşık 1,2 milyar dolar civarında servete sahip olduğu tahmin edilen Kapur, sosyal çevrelerde de oldukça tanınan bir isimdi. İngiliz Kraliyet Ailesi’yle de yakın ilişkileri olan Kapur’un, Prens William’la dostluğu bulunuyordu. Ölümünden yalnızca saatler önce sosyal medya platformu X üzerinden Ahmedabad’daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaşmıştı.

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