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Sosyal medyada Mine Kırıkkanat'a büyük tepki

Sosyal medyada Mine Kırıkkanat'a büyük tepki

İsrail ve İran arasında hava saldırıları sürerken, İranlı komutanın vurulan yatak odasını paylaşan Mine Kırıkkanat'ın yaptığı yorum sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

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İsrail ile İran arasında karşılıklı hava saldırılarının sürdüğü kritik saatlerde, gazeteci Mine Kırıkkanat’ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Kırıkkanat, İsrail'in hava saldırısında hedef alınan İranlı bir komutanın yatak odasına ait görüntüyü paylaşarak dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Sosyal medyada Mine Kırıkkanat'a büyük tepki - Resim: 0

Saldırının gerçekleştiği odaya dair esprili bir ifade kullanan Kırıkkanat, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Pek çok kişi, bölgede can kayıplarının yaşandığı bir dönemde yapılan bu yorumun “duyarsızlık” içerdiğini savunarak paylaşımı eleştirdi.

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