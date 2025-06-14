BIST 9.312
DOLAR 39,22
EURO 45,27
ALTIN 4.328,32
HABER /  DÜNYA

Netanyahu'nun oğlunun düğünü İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildi

Netanyahu'nun oğlunun düğünü İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun pazartesi yapılacak düğününün İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Abone ol

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile tansiyon bir anda yükselirken İran'ın misillemesi Orta Doğu'yu kırmızı alarm durumuna geçirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın misillemesinin ardından tehditler savurdu.

GERİLİM SÜRÜYOR

İran dini lideri Hamaney'i tehdit eden Katz, "Saldırı devam ederse Tahran yanacak" dedi.

Tel Aviv'de tedirgin bekleyiş sürerken İsrail basını, "İran'ın, bu gece saldırabileceğini" öne sürdü.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Yerel basında çıkan haberde, Avner Netanyahu ve nişanlısının önceden düğün tarihi olarak daha önce 16 Haziran'ı belirlediği belirtildi.

İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle oğul Netanyahu ve nişanlısının düğün töreninin iptal edildiği ifade edildi.

KAMUOYUNDA TEPKİLER VARDI

Avner'in daha önce 16 Haziran'da düğün tarihi alması İsrail kamuoyunun bir kısmının tepkisine yol açmıştı.

Kamuoyunda, Gazze Şeridi'nde İsrailli esirler olmasına rağmen Netanyahu'nun oğluna düğün töreni yapacak olması eleştirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Filistin'de katledilen çocuklar için sanatçılardan ortak proje
Filistin'de katledilen çocuklar için sanatçılardan ortak proje
İsrail'den Tahran'a saldırı! İran ordusu 10 'düşman' uçağını düşürdü
İsrail'den Tahran'a saldırı! İran ordusu 10 'düşman' uçağını düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede
Berna Laçin, İran'in İsrail'e misilleme saldırısını 'korkunç' diye nitelendirdi
Berna Laçin, İran'in İsrail'e misilleme saldırısını 'korkunç' diye nitelendirdi
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi
Rusya'dan, İran ile İsrail arasında arabuluculuk teklifi
Rusya'dan, İran ile İsrail arasında arabuluculuk teklifi
Skriniar'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak karar!
Skriniar'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak karar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, bölge için en büyük tehdit
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, bölge için en büyük tehdit
Yunan basını Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullandı
Yunan basını Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullandı
Binyamin Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
Binyamin Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
İsrail-İran çatışması akıllara Çelik Kubbe Projesini getirdi
İsrail-İran çatışması akıllara Çelik Kubbe Projesini getirdi