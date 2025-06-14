İsrail-İran çatışması akıllara Çelik Kubbe Projesini getirdi

Yerli ve milli savunma araçlarının entegrasyonu ile hayata geçirilecek olan Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe, İran-İsrail çatışmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Yapay zeka ile entegre olacak sistem Türkiye'nin güvenlik kalkanı olacak.

Abone ol

Dünya İsrail-İran çatışmasına odaklanmış durumda. Yıllara dayanan gerilim nihayetinde İsrail, 8 aylık bir çalışma ile İran hava savunmasını delerek adeta ülkenin kılcal damarlarına kadar girdi.

İran ordusunun tepesindeki çok sayıda isim ve nükleer çalışmaların başındaki bilim insanları nokta atışlarla öldürüldü.

Misilleme yapan İran, balistik füzeler ve kamikaze droneler ile adeta İsrail'e yağmur oldu yağdı.

İran hava savunması tamamen etkisiz hale gelirken İsrail'in yıllardır övündüğü Demir Kubbe de tam anlamıyla İran füzelerini durduramadı.

Her iki ülkenin de şehirleri bombaların hedefi olurken akıllara Türkiye'nin 20 yıllık savunma sanayisi gelişimini getirdi.

Yıllar önce İHA ve silah teknolojisini elinde tutan ülkelerin ambargolarından kurtulmak amacıyla çıkılan yolda Türkiye, yerli ve milli üretimleri ile hem havada hem karada sayısız proje üretti ve çoğu alanda da dünya markası haline geldi.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI AKILLARA ÇELİK KUBBE'Yİ GETİRDİ

Bu büyük atılım sonunda ortaya Çelik Kubbe Projesini çıkardı.

2024'ün ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan son Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında geliştirilmesi kararlaştırılan proje, gök kubbedeki güvenlik çemberini "çelikleştirecek".

YERLİ SİSTEMLER ENTEGRE OLACAK

Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe Projesi için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ile MKE firmaları iş birliği yapacak.

Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler, yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edilecek.

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA MUHAFIZI

Bu kapsamda, ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden yararlanılacak.

YAPAY ZEKALI ENTEGRASYON

İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye’nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.

PROJE AŞAMASINDAKİ SİSTEMLER DE DAHİL OLACAK

Türkiye'yi heyecanlandıran sistemde, yerli ve milli kaynaklarla kimi envantere giren kimi proje veya test aşamasındaki birbirinden özel ve kıymetli, SİPER, HİSAR O, HİSAR A, GÜRZ, KORKUT, GÖKBERK, ŞAHİN, İHTAR, ALP gibi farklı özelliklere ve menzillere sahip sistemler birlikte çalışacak.

Sistemi oluşturacak araçlar, hava, kara ve deniz silah ve sistemleriyle de entegre halinde olup komuta merkezlerine anlık bilgi aktaracak.

ÇELİK KUBBE'NİN ELEMANLARI

İşte Çelik Kubbe Projesinde kullanılacak yerli ve milli sistemler:

Projede kullanılacak KORKUT Sistemi, hareketli unsurlarla mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirildi.

HİSAR A+ alçak irtifa hava savunma füze sistemi, hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi ile milli olarak geliştirilmekte olan hava-hava füzelerinin kara konuşlu hava savunma amacıyla kullanılabilmesi hedeflendi.

GÖKER, sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere, güncel çok alçak irtifa hava ve kara savunma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi radar, elektro-optik algılayıcılar ve radyo frekans karıştırıcılarla desteklenerek geliştirildi.

HİSAR O+ orta irtifa hava savunma füze sistemi sabit birlikler ile kritik tesislerin, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, seyir füzeleri, havadan karaya füzelere karşı hava savunma görevini icra etmek için üretildi.

SİPER de uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak tasarlandı.