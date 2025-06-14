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Manisa'da yeni başkan 17 Haziran’da belirlenecek

Manisa'da yeni başkan 17 Haziran’da belirlenecek

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, vefat eden Başkan Ferdi Zeyrek’in yerine yeni başkanı belirlemek üzere 17 Haziran Pazartesi günü olağanüstü toplanıyor. Seçim, gizli oylamayla yapılacak.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından gözler, belediye meclisinde yapılacak olağanüstü toplantıya çevrildi. Yeni belediye başkanının belirleneceği kritik oturum, 17 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Belediye Kanunu’nun 5393 sayılı ilgili hükümleri uyarınca yapılacak seçim, meclis üyelerinin katılımıyla gizli oylama usulüyle düzenlenecek. 88 üyeli mecliste CHP’nin 61, AK Parti’nin 15, MHP’nin 11 ve İYİ Parti’nin bir üyesi bulunuyor. Seçimin ilk turunda başkanlık için üçte iki çoğunluk aranacak. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci ve üçüncü turlarda salt çoğunluk yeterli olacak.

CHP'nin meclis çoğunluğu nedeniyle sürecin ilk turda sonuçlanması beklenirken, gözler yeni başkan adayının kim olacağına çevrildi. Seçimin ardından yeni başkan, Ferdi Zeyrek’in görev süresini tamamlayacak.

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