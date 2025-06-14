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İranlı komutanların özel mesajlaşmaları ortaya çıktı!

İranlı komutanların özel mesajlaşmaları ortaya çıktı!

İsrail, İran'a bu güne dek düzenlediği en kapsamlı saldırıları gerçekleştirdi. ABD basınına göre, İran, İsrail’in saldırısının bu kadar erken gerçekleşeceğini öngöremedi. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Birimi Komutanı Emir Ali Hacızade ve üst düzey askeri personelin öldürüldüğü iddia edildi. İranlı yetkililerin özel mesajları da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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İsrail, İran'a bu güne dek düzenlediği en kapsamlı saldırıları düzenledi. Saldırı, İran'ın nükleer programındaki hızlı ilerlemesi nedeniyle gerilimin zirveye çıktığı bir dönemde gerçekleşti.

Reuters haber ajansı saldırılarda en az 20 İranlı üst düzey komutanın öldürüldüğünü yazdı. Reuters’e göre bunlar arasında Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade de var.

Sözcü'nün haberine göre; The New York Times’a (NYT) konuşan İranlı yetkililere dayandırılan haberde, İranlı liderlerin, pazar günü Umman’da yapılması planlanan nükleer görüşmeler öncesinde İsrail’in saldırı düzenlemeyeceğini düşündüğü belirtildi.

İran, İsrail’in olası saldırısının ancak görüşmelerin başarısız olması durumunda, bir haftadan uzun bir süre sonra gerçekleşeceğini tahmin ediyordu. Ancak yetkililer, “devasa bir yanlış hesap” yaptıklarını itiraf etti. İsrail’in saldırı uyarılarını “propaganda” olarak değerlendirip ciddiye almayan İranlı liderler, nükleer görüşmelerde taviz vermeye zorlanmak için bu haberlerin yayıldığını düşündü ve önlemleri göz ardı etti.

“Hava savunmamız nerede?”

NYT’nin gördüğü özel mesajlarda, bazı İranlı yetkililerin öfkeli bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” ve “İsrail nasıl bu kadar kolay kritik hedeflerimizi vurabiliyor?” diye sorduğu aktarıldı.

Saldırı gecesi, üst düzey komutanların güvenli evler yerine kendi evlerinde olduğu, Hacızade ve ekibinin ise “tek bir yerde toplanmama” talimatını hiçe sayarak Tahran’daki askeri üste toplantı yaptığı belirtildi. İsrail’in üsse düzenlediği saldırıda Hacızade ve diğer üst düzey isimler hayatını kaybetti.

İran Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, İsrail’in saldırısının liderliği gafil avladığını, özellikle üst düzey komutanlar ve nükleer bilim insanlarının öldürülmesinin büyük bir şok yarattığını ifade etti.

Hosseini, “İsrail’in güvenlik ve ordu yapımıza sızdığı açık. Hava savunmamızın eksikliği ve kritik bölgelerimizin kolayca bombalanması büyük bir zafiyet” dedi. İsrail, saldırılarda İran içindeki patlayıcı İHA üssünü de aktive ettiğini açıklamıştı.

Gergin toplantı

NYT’ye göre, İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nde dün sabah yapılan toplantıda, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in intikam istediği ancak aceleci davranmaktan kaçınılması gerektiğini belirttiği aktarıldı. Toplantıda, misillemenin zamanlaması ve yöntemi konusunda görüş ayrılıkları yaşandı.

Bir yetkili, İsrail’in İran’ın altyapısına, su veya enerji santrallerine saldırması durumunda halk protestolarının tetiklenebileceği uyarısında bulundu.

İran, İsrail’in saldırısına misilleme olarak karşı saldırılar başlatırken, karşılıklı çatışmalar devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

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