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Ardahan Kalesi turizme kazandırılıyor

Ardahan Kalesi turizme kazandırılıyor

Ardahan Kalesi, 4 milyon TL bütçeli destinasyon projesiyle turizme kazandırılıyor. Kale modern aydınlatma sistemleriyle donatılacak, karşılama merkezi kurulacak ve dijital tanıtım unsurlarıyla ziyaretçilere tarihi miras anlatılacak.

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Ardahan’ın simgelerinden biri olan tarihi Ardahan Kalesi, kapsamlı bir destinasyon projesiyle turizme kazandırılıyor. Ardahan Valiliği’nin koordinasyonunda İl Özel İdaresi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından onaylandı.

4 MİLYON TL BÜTÇELİ PROJE HAYATA GEÇİYOR

Toplam 4 milyon TL bütçeye sahip olan “Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi”, DAP İdaresi'nin %75, İl Özel İdaresi'nin ise %25 oranındaki katkılarıyla finanse edilecek. Projenin yapım ihalesi 16 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

TARİHİ YAPIYA MODERN DOKUNUŞ

Proje kapsamında Ardahan Kalesi, çağdaş aydınlatma sistemleriyle donatılacak. Kale içerisinde bulunan mevcut bir yapı, tarihi dokuya zarar verilmeden restore edilerek ziyaretçi karşılama merkezi haline getirilecek. Ayrıca, kaleyi ve çevresindeki kültürel varlıkları tanıtmak amacıyla dijital kiosklar, bilgilendirme ekranları ve yönlendirme panoları kurulacak.

AMAÇ: TARİHİ MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN CANLANDIRILMASI

Yetkililer, bu girişimin yalnızca kalenin fiziki restorasyonu değil, aynı zamanda Ardahan’ın kültürel mirasının korunması ve kent turizminin sürdürülebilir şekilde canlandırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Proje ile yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgisinin artırılması ve Ardahan’ın tarihi değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

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