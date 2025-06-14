62-64 yaş aralığındaki kişiler bu saatler arasında ücretsiz kullanacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, 62-64 yaş aralığındaki kişilerin EGO Genel Müdürlüğünün işlettiği raylı sistemleri belli saatlerde ücretsiz kullanmasına karar verdi.Abone ol
ABB Meclisi haziran ayı dördüncü birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Tarih duyurulacak
Gündem maddelerinin oylandığı toplantıda, EGO otobüslerini 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatlerinde ücretsiz kullanabilen 62-64 yaş aralığındakilerin, EGO'ya bağlı raylı sistemleri de yine aynı saatlerde ücretsiz kullanabilmesini içeren başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.
Uygulamanın başlayacağı tarihin EGO Genel Müdürlüğünce duyurulacağı belirtildi.