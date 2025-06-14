BIST 9.312
DOLAR 39,22
EURO 45,27
ALTIN 4.328,32
HABER /  GÜNCEL

62-64 yaş aralığındaki kişiler bu saatler arasında ücretsiz kullanacak

62-64 yaş aralığındaki kişiler bu saatler arasında ücretsiz kullanacak

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, 62-64 yaş aralığındaki kişilerin EGO Genel Müdürlüğünün işlettiği raylı sistemleri belli saatlerde ücretsiz kullanmasına karar verdi.

Abone ol

ABB Meclisi haziran ayı dördüncü birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarih duyurulacak

Gündem maddelerinin oylandığı toplantıda, EGO otobüslerini 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatlerinde ücretsiz kullanabilen 62-64 yaş aralığındakilerin, EGO'ya bağlı raylı sistemleri de yine aynı saatlerde ücretsiz kullanabilmesini içeren başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

Uygulamanın başlayacağı tarihin EGO Genel Müdürlüğünce duyurulacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çocuğunuzla tatile çıkarken bu uyarıları ihmal etmeyin
Çocuğunuzla tatile çıkarken bu uyarıları ihmal etmeyin
DMM "Esra Albayrak, İranlı generallerin ölümüne sevindi" iddiasını yalanladı
DMM "Esra Albayrak, İranlı generallerin ölümüne sevindi" iddiasını yalanladı
İsrail'in hedefinde 4 nokta var! Hamaney saldırı listesinde mi?
İsrail'in hedefinde 4 nokta var! Hamaney saldırı listesinde mi?
Ekipler şüphelenip durdurdu! Otomobilden çıkanlar şoke etti
Ekipler şüphelenip durdurdu! Otomobilden çıkanlar şoke etti
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
RTÜK Başkanı Şahin’den yayıncılara İsrail-İran uyarısı
RTÜK Başkanı Şahin’den yayıncılara İsrail-İran uyarısı
İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı! 2 kişi öldü, 21 yaralı var
İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı! 2 kişi öldü, 21 yaralı var
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması! 2 iş insanı tahliye edildi
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması! 2 iş insanı tahliye edildi
TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de
TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de
Survivor şampiyonu belli oldu! Batuhan mı Adem mi?
Survivor şampiyonu belli oldu! Batuhan mı Adem mi?
Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yaralılar var
Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yaralılar var
İsrail-İran gerilimi sonrası Bakan Tunç'tan açıklama: Asla müsaade edilmeyecektir
İsrail-İran gerilimi sonrası Bakan Tunç'tan açıklama: Asla müsaade edilmeyecektir