Survivor şampiyonu belli oldu! Batuhan mı Adem mi?

Survivor All Star-Gönüllüler mücadelesi sona erdi. İlk finalistin Batuhan, ikinci finalistin Adem olduğu Survivor finalinin kazananı bakın kim oldu

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Ocak ayında Dominik'te başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da canlı yayında yapıldı.Survivor'da Ayşe, Volkan, Adem ve Batuhan son dörde kaldı.

Canlı yayında final oynayacak isimler ise sırasıyla Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı oldu.

Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu. 3 tur üzerinden yapılan finalde Adem Kılıççı 1. turu 5-4, 2. turu 5-1 ve son turu 5-1 kazanarak şampiyon oldu.