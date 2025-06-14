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Survivor şampiyonu belli oldu! Batuhan mı Adem mi?

Survivor şampiyonu belli oldu! Batuhan mı Adem mi?

Survivor All Star-Gönüllüler mücadelesi sona erdi. İlk finalistin Batuhan, ikinci finalistin Adem olduğu Survivor finalinin kazananı bakın kim oldu

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Ocak ayında Dominik'te başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da canlı yayında yapıldı.Survivor'da Ayşe, Volkan, Adem ve Batuhan  son dörde kaldı.

Survivor şampiyonu belli oldu! Batuhan mı Adem mi? - Resim: 0

Canlı yayında final oynayacak isimler ise sırasıyla Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı oldu.

Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu.  3 tur üzerinden yapılan finalde Adem Kılıççı 1. turu 5-4, 2. turu 5-1 ve son turu 5-1 kazanarak şampiyon oldu.

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