İran misilleme yaptı İsrail'i 150 hipersonik füzeyle vurdu Tel Aviv ateş içinde

İsrail'in Tahran’a yönelik saldırılarına misilleme olarak İran, İsrail’e yüzlerce balistik füze fırlattı. İran devlet televizyonu ve Devrim Muhafızları, saldırıların başladığını doğrularken; Tel Aviv’e isabet eden füzelerin görüntüleri yayımlandı. İran'ın füzelerinden biri İsrail Savunma Bakanlığı binasına isabet ederken bir diğeri Tel Aviv Finans Merkezi'ne isabet etti. İran İsrail'in 7 bölgesini hedef aldı ve füzelerle demir kubbeyi deldi.

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İran'ın İsrail'e intikam saldırıları başladı. Saldırılar kapsamında İran 150 hipersonik füze fırlattı. Saldırılarda İsrail'i 7 bölgesi hedef alındı. İran Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı. İran'dan yapılan açıklamada, "Sert Ceza Harekatı başladı" ifadeleri kullanıldı. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise operasyonun adının "Gerçek vaat 3" olduğu açıklandı. İsrail'de ise sirenler çaldı ve halkın sığınaklara girmesi istendi.

TEL AVİV'DEN DUMANLAR YÜKSELDİ



İsrail ordusu, İran saldırısında 7 bölgenin saldırıların hedefi olduğunu açıkladı. Tel Aviv kent merkezinden, geniş bir alana yayılan dumanlar yükseldi. Canlı yayınlanan görüntülerde kentteki yüksek katlı bir binada yangın çıktığı ve büyük hasar olduğu görüldü.

İsrail Ulusal Ambulans Servisi Magen David Adom, Tel Aviv'in kent merkezinde beş kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI VURULDU

İsrail ordusu, İran'dan atılan füzelerin, Tel Aviv'de bulunan Savunma Bakanlığı binası yakınlarına düştüğünü ve bölgede yangı çıktığını duyurdu. İran devlet medyası IRNA ise İran füzelerinden ikisinin İsrail Savunma Bakanlığı binasına isabet ettiğini duyurdu.

İran füzelerinden biri de Tel Aviv Finans Merkezini vurdu. Son saldırıların ardından İsrail hastanelerinde toplam 40 kişi tedavi görüyor, bunlardan ikisinin durumu kritik. İran Devrim Muhafızları, İsrail'deki "düzinelerce" hedefe saldırı yaptıklarını duyurdu.

İsrail'den misilleme açıklaması

İsrail ordusu, İran'ın 100'e yakın füze fırlattığını bunların çoğunun havada durdurulduğunu açıkladı. X'ten yapılan bilgilendirmede, saldırıdan "sınırlı sayıda binanın etkilendiği" bunların bazılarının imha sırasında ortaya çıkan şarapnel kaynaklı olduğu ifade edildi.

İran'ın misilleme olarak İsrail’e gönderdiği yüzlerce balistik füze Tel Aviv semalarında görüldü

Hamaney: Ağır darbe indireceğiz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney misillemeyle eş zamanlı olarak yaptığı açıklamada ülkesinin İsrail'e "ağır darbeler indireceğini" söyledi.

Hamaney İsrail'in savaş başlattığını da savundu. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Tahran'ın sivilleri hedef aldığını ve "kırmızı çizgiyi geçtiğini" savundu. Katz, İran'ın misillemenin bedelini ödeyeceğini iddia etti.