Türkiye, U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3. kez zirvede

U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türk sporcular, üst üste 3. kez zirvede yer aldı.

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı kadın güreşçiler, büyük bir başarıya daha imza atarak üst üste üçüncü kez takım halinde zirvede yer aldı.

TÜRK SPORCULAR YİNE ZİRVEDE

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun kadınlar kategorisindeki müsabakaları tamamlandı. Milli takım, toplamda 117 puan toplayarak şampiyonluğu kimseye bırakmadı. En yakın rakibi Ukrayna 110 puanla ikinci, Almanya ise 108 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Bireysel başarılarla da göz dolduran milli sporculardan Eylem Engin 73 kiloda altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Fatma Yılmaz (53 kilo) ve Özdenur Özmez (61 kilo) gümüş madalya alırken, Kıymet Rumeysa Tezcan (65 kilo) ile Zeynep Sucu (69 kilo) ise bronz madalyanın sahibi oldu.

ÜST ÜSTE 3. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONUYUZ

Milli kadın güreşçiler böylece 2023 ve 2024’te elde ettikleri Avrupa şampiyonluklarının ardından 2025’te de seriyi sürdürerek başarının tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi.