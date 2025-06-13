BIST 9.312
DOLAR 39,36
EURO 45,46
ALTIN 4.356,61
HABER /  GÜNCEL

Türkiye, U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3. kez zirvede

Türkiye, U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3. kez zirvede

U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türk sporcular, üst üste 3. kez zirvede yer aldı.

Abone ol

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı kadın güreşçiler, büyük bir başarıya daha imza atarak üst üste üçüncü kez takım halinde zirvede yer aldı.

TÜRK SPORCULAR YİNE ZİRVEDE

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun kadınlar kategorisindeki müsabakaları tamamlandı. Milli takım, toplamda 117 puan toplayarak şampiyonluğu kimseye bırakmadı. En yakın rakibi Ukrayna 110 puanla ikinci, Almanya ise 108 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Bireysel başarılarla da göz dolduran milli sporculardan Eylem Engin 73 kiloda altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Fatma Yılmaz (53 kilo) ve Özdenur Özmez (61 kilo) gümüş madalya alırken, Kıymet Rumeysa Tezcan (65 kilo) ile Zeynep Sucu (69 kilo) ise bronz madalyanın sahibi oldu.

ÜST ÜSTE 3. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONUYUZ

Milli kadın güreşçiler böylece 2023 ve 2024’te elde ettikleri Avrupa şampiyonluklarının ardından 2025’te de seriyi sürdürerek başarının tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir
İran'dan İsrail’e karşı saldırı! "Sığınaklara gidin"
İran'dan İsrail’e karşı saldırı! "Sığınaklara gidin"
İsrail’in iletişimi kestiği Gazze’de gazeteciler, hayatlarını riske atıyor
İsrail’in iletişimi kestiği Gazze’de gazeteciler, hayatlarını riske atıyor
Erdoğan’ın yazlık tarzı sosyal medyada gündem oldu
Erdoğan’ın yazlık tarzı sosyal medyada gündem oldu
FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına yüzde 15 zam yaptı
ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına yüzde 15 zam yaptı
İsrail saldırıları sonrası ABD'den açıklama: Dahil değiliz
İsrail saldırıları sonrası ABD'den açıklama: Dahil değiliz
Trump, İsrail-İran gerilimini Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirdi
Trump, İsrail-İran gerilimini Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirdi
Netanyahu, coşkuya kapılmayın deyip İran'ın karşılık vereceğini söyledi
Netanyahu, coşkuya kapılmayın deyip İran'ın karşılık vereceğini söyledi
İran'ın Dini Lideri Hamaney: Siyonist rejimin suçu cezasız kalmayacak
İran'ın Dini Lideri Hamaney: Siyonist rejimin suçu cezasız kalmayacak
Galatasaray, Göksenin Köksal ile yollarını ayırdı
Galatasaray, Göksenin Köksal ile yollarını ayırdı
İsrail'de sirenler çalıyor! Balistik füzeler peş peşe fırlatıldı
İsrail'de sirenler çalıyor! Balistik füzeler peş peşe fırlatıldı