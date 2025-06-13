Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılar gerçekleştirdiği İran'a mutabakat için açık kapı bıraktı. Trump, "İran, ABD ile nükleer anlaşmaya varma fırsatını kaçırdı ama mutabakat için hala bir şansları olabilir. Göreceğiz" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılar gerçekleştirdiği İran'a mutabakat için açık kapı bıraktı.

ABD merkezli televizyon kanalı NBC News'e yaptığı açıklamada Trump, "İran, ABD ile nükleer anlaşmaya varma fırsatını kaçırdı ama mutabakat için hala bir şansları olabilir. Göreceğiz" dedi. Trump, İran'dan yetkililerin kendisine ulaştığını ve onu görüşmeye davet ettiklerini söyledi. ABD Başkanı, kendisini arayan kişilerin isimleri sorulduğunda, "En son birlikte çalıştığımız insanlar. Şimdi birçoğu ölü" dedi.

"ÇOK SERT BİR DARBE YEDİLER, ÇOK DAHA FAZLASI YOLDA"

Trump, başka bir ABD merkezli televizyon kanalı ABC News'e yaptığı açıklamada ise İsrail'in saldırısına ilişkin, "Bence harika oldu. Onlara her şansı tanıdık ama bunu değerlendirmediler. Çok sert bir darbe yediler. Birinin en sert vurulabileceği kadar sert vuruldular ve daha sertleri yolda. Çok daha fazlası yolda" diye konuştu.

"UYARI MI? BİZ ZATEN HABERDARDIK"

Trump, ABD'li basın kuruluşu Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada ise İsrail'in saldırı öncesinde ABD'yi nasıl uyardığı sorusuna, "Uyarı mı? Ne uyarısı, biz zaten olacaklardan haberdardık" cevabını verdi. Trump, dün Netanyahu ile konuştuğunu ve bugün tekrar görüşmeyi planladığını aktarırken, İsrail'in gerçekleştirdiği operasyon için "Nazikçe söylemek gerekirse gayet başarılı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMININ AKIBETİ BELİRSİZ

ABD Başkanı, İngiltere merkezli basın kuruluşu Reuters'e yaptığı bir açıklamada da İsrail'in saldırılarından sonra İran'ın faaliyet gösteren bir nükleer programı kalıp kalmadığının bir muamma olduğunu söyledi.

"İRAN'I UTANÇTAN VE ÖLÜMDEN KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

Trump, Pazar günü ABD ve İran'ın nükleer görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığını fakat İran'ın katılım sağlayacağından emin olamadığını aktarırken, İran'ın mutabakata varması için geç kalmadığını belirtti. ABD Başkanı, saldırıya ilişkin, "Her şeyi biliyorduk. İran'ı utançtan ve ölümden kurtarmaya çalıştım. Bunun için çok çalıştım çünkü anlaşmaya vardığımızı görmeyi çok istiyordum. Halen çok geç değil, bir karara varabilirler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BELKİ ŞİMDİ DAHA CİDDİ BİR ŞEKİLDE MÜZAKERE EDERLER"

Trump, ABD merkezli basın kuruluşu Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının İran ile nükleer müzakereleri aksatıp aksatmayacağına ilişkin soruyu, "Sanmıyorum. Aksine, belki şimdi daha ciddi bir şekilde müzakere ederler" şeklinde cevapladı. Trump, İran'ın bir anlaşmaya varmak için artık daha fazla sebebi olduğunu söyledi.