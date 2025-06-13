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ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına yüzde 15 zam yaptı

ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına yüzde 15 zam yaptı

ÇAYKUR'un, kuru çay fiyatlarına zam yapma kararı, 14 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına maliyet artışlarını gerekçe göstererek yüzde 15 zam yaptı.

Karar 14 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.

Kuru çay fiyatlarına zam kararı, raflara yarın yansıyacak.

SON ZAM EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Kuru çaya en son zam geçtiğimiz yıl eylül ayında yüzde 18 oranında yapılmıştı.

ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı.

MALİYET ARTIŞI NEDENİYLE ZAM TALEBİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.

Bugün Rize Ticaret Borsası Başkanı (RTB) Mehmet Erdoğan, birinci sürgün yaş çay alımının ardından yaklaşık 400-420 bin tonluk üretim beklendiğini belirterek, stratejik ürün konumundaki kuru çaya yüzde 30-35 oranında zam yapılmasının da elzem olduğunu söylemişti.

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